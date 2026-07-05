Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник мексиканської збірної відмовився розраховувати на перевагу високогірного стадіону Ацтека та розкрив свій план нейтралізації головної зірки англійців в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре випромінює впевненість та прагматизм напередодні надважливого матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти збірної Англії.

На передматчевій пресконференції мексиканський фахівець чітко розставив акценти: жодних виправдань, жодного сподівання на зовнішні фактори — лише тактика та ідеальна гра на полі. Агірре не приховує, що Англія є суперником найвищого рівня, а для перемоги його підопічним доведеться стрибнути вище голови.

Головним болем для тренера є капітан Трьох левів Гаррі Кейн, який вже відзначився п'ятьма голами на турнірі.

"Гаррі Кейн — світова зірка та один із найкращих гравців світу, судячи з його голів за збірну та Баварію. Він високий, чудово відпрацьовує в захисті і є справжнім лідером. Звичайно, ми спробуємо нейтралізувати його за допомогою наших опорних півзахисників. Наше завдання — створювати йому постійний дискомфорт, щоб він не міг набрати свій темп"— наголосив Агірре.

Аналізуючи загалом гру команди Томаса Тухеля, наставник мексиканців відзначив її фізичну готовність та гнучкість:

"Англійські гравці історично спритні та швидкі. Тухель зберіг стиль Саутгейта, але додав власні ідеї. Вони можуть грати двома різними способами і миттєво перебудовуються, якщо щось не працює".

Попри те, що матч відбудеться на легендарній арені Ацтека, розташованій на висоті 2240 метрів над рівнем моря (де Мексика програла лише двічі в історії), Агірре категорично відмовляється вважати це перевагою.

"Висота? Я на цьому взагалі не зосереджуюсь. На полі грають 11 на 11, присутній суддя, тому я не думаю про такі речі. Ми обидва просто вийдемо і спробуємо забити голи один одному", — відрізав тренер.

Мексиканський тренер також прокоментував навколофутбольні події, які могли відвернути увагу команди. Раніше Агірре жорстко розкритикував можливе перенесення матчу через грозу, назвавши це ударом під живіт, проте зараз запевняє, що команда сфокусована на грі.

Спокійно він поставився і до інциденту з ютубером Стівеном Делеонардісом, який подарував гравцям годинники Rolex (футболісти згодом їх повернули).

Ви знаєте, хто я. Я — практичний і щирий, тому ставлюся до всього природно. Ці речі не були заплановані, я не шукав зайвої уваги, і обидва питання вже вирішені. Можете бути певні: наша група гравців сильна, добре підготовлена і готова завтра зіграти хороший матч. Такі зовнішні фактори можуть пройти взагалі непоміченими для футболістів", — резюмував Хав'єр Агірре.

Нагадаємо, Битва за вихід до наступної стадії між збірними Мексики та Англії відбудеться 6 липня, стартовий свисток пролунає о 03:00. Раніше була інформація, що збірна Англії знайшла пікантний спосіб боротьби з високогір'ям перед матчем із Мексикою.