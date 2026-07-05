Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан Трьох левів сподівається, що вихід до чвертьфіналу стане найкращим лікарем від ранкової хандри понеділка.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловив надію, що його команда зможе подарувати вболівальникам ідеальний початок тижня, здобувши путівку до чвертьфіналу чемпіонату світу. Рано вранці в понеділок підопічні Томаса Тухеля зійдуться в 1/8 фіналу зі співгосподарями турніру — збірною Мексики. Матч пройде на легендарному стадіоні Ацтека, де англійці спробують продовжити свою північноамериканську мрію.

Віддані британські вболівальники мали коротку надію подивитися гру в більш зручний час. ФІФА вела активні переговори щодо перенесення початку матчу на 19:00 за британським літнім часом (12:00 за місцевим) через серйозну загрозу грози. Однак, після рішучого опору з боку обох футбольних асоціацій, керівний орган вирішив залишити початковий розклад.

Це означає, що фанатам доведеться налаштуватися на безсонну ніч — стартовий свисток пролунає о 01:00 ночі в понеділок. Аби допомогти вболівальникам пережити цю футбольну ніч, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов на безпрецедентний крок, оголосивши, що паби зможуть працювати подовжено — аж до 5 ранку.

Гаррі Кейн із захватом сприйняв цю новину і закликав фанатів гуляти до світанку.

"Звичайно, це гарна новина, що паби залишаються відкритими для вболівальників. Ми знаємо, наскільки багато Чемпіонат світу означає для кожного з нас і для всіх уболівальників вдома. Тому, чесно кажучи, я сподіваюся, що будуть ті, хто не лягатиме всю ніч, пройде цей шлях до кінця і святкуватиме до наступного дня, а вже потім надолужить згаяне і поспить", — зазначив Кейн.

Капітан збірної Англії також підкреслив, що саме такі незвичні обставини роблять турнір незабутнім:

"Звісно, вже дуже пізно, і ми всі безмежно цінуємо вашу підтримку. Саме це іноді робить Чемпіонат світу таким унікальним — ці різні моменти та яскраві спогади, які ми створюємо разом. Я думаю, що кожен найбільше хотів би святкувати схід сонця о 5-й чи 6-й ранку".