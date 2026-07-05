Капітан Трьох левів сподівається, що вихід до чвертьфіналу стане найкращим лікарем від ранкової хандри понеділка.
Гаррі Кейн Getty Images
05 липня 2026, 19:20
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловив надію, що його команда зможе подарувати вболівальникам ідеальний початок тижня, здобувши путівку до чвертьфіналу чемпіонату світу. Рано вранці в понеділок підопічні Томаса Тухеля зійдуться в 1/8 фіналу зі співгосподарями турніру — збірною Мексики. Матч пройде на легендарному стадіоні Ацтека, де англійці спробують продовжити свою північноамериканську мрію.
Віддані британські вболівальники мали коротку надію подивитися гру в більш зручний час. ФІФА вела активні переговори щодо перенесення початку матчу на 19:00 за британським літнім часом (12:00 за місцевим) через серйозну загрозу грози. Однак, після рішучого опору з боку обох футбольних асоціацій, керівний орган вирішив залишити початковий розклад.
Це означає, що фанатам доведеться налаштуватися на безсонну ніч — стартовий свисток пролунає о 01:00 ночі в понеділок. Аби допомогти вболівальникам пережити цю футбольну ніч, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов на безпрецедентний крок, оголосивши, що паби зможуть працювати подовжено — аж до 5 ранку.
Гаррі Кейн із захватом сприйняв цю новину і закликав фанатів гуляти до світанку.
"Звичайно, це гарна новина, що паби залишаються відкритими для вболівальників. Ми знаємо, наскільки багато Чемпіонат світу означає для кожного з нас і для всіх уболівальників вдома. Тому, чесно кажучи, я сподіваюся, що будуть ті, хто не лягатиме всю ніч, пройде цей шлях до кінця і святкуватиме до наступного дня, а вже потім надолужить згаяне і поспить", — зазначив Кейн.
Капітан збірної Англії також підкреслив, що саме такі незвичні обставини роблять турнір незабутнім:
"Звісно, вже дуже пізно, і ми всі безмежно цінуємо вашу підтримку. Саме це іноді робить Чемпіонат світу таким унікальним — ці різні моменти та яскраві спогади, які ми створюємо разом. Я думаю, що кожен найбільше хотів би святкувати схід сонця о 5-й чи 6-й ранку".