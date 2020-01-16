Испания

Мадридский Реал готов предоставить свой стадион для проведения поединка Кубка Испании.

Согласно регламенту Кубка Испании, команда, которая выступает в более низком дивизионе, должна проводить матч дома.

Во время жеребьевки 1/16 финала турнира соперником мадридского Реала стал третьелиговый Униостас из города Саламанка. Тем не менее, родной стадион клуба, вмещающий 4 тысячи человек, не может принять встречу.

Проводит игру на другом стадионе в родном городе Униостас не намерен, поскольку он принадлежит главным врагам ФК Саламанка.

Выходом из ситуации может послужить перенос поединка на Сантьяго Бернабеу. При этом, как сообщает Cope, "королевский клуб" готов отдать все вырученные от продажи билетов деньги своему сопернику.

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