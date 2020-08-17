Данное решение приняли на совете директоров "сине-гранатовых".
Жозеп Бартомеу (по центру), Getty Images
17 августа 2020, 21:58
Совет директоров Барселоны провел очередное общее заседание в понедельник, 17 апреля, на котором рассматривался вопрос о дате проведения выборов на пост президента клуба.
Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", на собрании было принято решение о проведении выборов 15 мая 2021 года.
Напомним, ранее Барселона официально объявила об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера первой команды.