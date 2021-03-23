Арена "сине-гранатовых" поучаствует в борьбе с эпидемией коронавируса.
Камп Ноу, getty images
23 марта 2021, 21:09
Домашний стадион Барселоны будет задействован в массовой вакцинации населения Испании от коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
Соответствующее соглашение о размещении на Камп Ноу пункта вакцинации заключили президент клуба Жоан Лапорта и министр здравоохранения Каталонии Альба Верджес.
Арена станет одной из семи основных точек вакцинации в регионе. Сюда поступит около 500 тысяч доз вакцины, министерство планирует привить 70% населения.
Ранее главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболистов в ближайшем будущем необходимо вакцинировать от коронавируса.
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