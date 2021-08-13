Испания

Football.ua предлагает своим читателям определить фаворита новой кампании чемпионата Испании.

Испанская Ла Лига возвращается на наши телевизионные экраны после летнего перерыва и готовится к запуску нового сезона.

Ввиду этого редакция Football.ua предлагает своим читателям поучаствовать в голосовании и определить фаворита, у которого, по вашему мнению, наибольшие шансы стать чемпионом Испании в кампании-2021/22.

Напомним, матч-открытия нового сезона Ла Лиги между Валенсией и Хетафе состоится сегодня, 13 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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