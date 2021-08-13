Football.ua предлагает своим читателям определить фаворита новой кампании чемпионата Испании.
Атлетико Мадрид, Getty Images
13 августа 2021, 14:20
Испанская Ла Лига возвращается на наши телевизионные экраны после летнего перерыва и готовится к запуску нового сезона.
Ввиду этого редакция Football.ua предлагает своим читателям поучаствовать в голосовании и определить фаворита, у которого, по вашему мнению, наибольшие шансы стать чемпионом Испании в кампании-2021/22.
Напомним, матч-открытия нового сезона Ла Лиги между Валенсией и Хетафе состоится сегодня, 13 августа, в 22:00 по киевскому времени.
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