Испания

Совсем скоро клуб вернется на родной стадион.

Стадион мадридского Реала с 2019 года закрыт на реконструкцию. Все работы на арене завершатся уже в ближайшее время.

Как сообщает Mundo Deportivo, мадридцы вернутся на Сантьяго Бернабеу 11 сентября. Именно в этот день состоится их матч против Сельты в 4 туре Ла Лиги.

Отметим, что минувший сезон-2020/21 "королевский клуб" провел на резервном стадионе Альфредо Ди Стефано.

В первом туре Ла Лиги Реал справился с Алавесом (4:1), а затем сыграл вничью с Леванте (3:3). В третьем туре клуб сыграет против Бетиса.

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