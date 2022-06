Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний трансфер нападаючого Сосьєдада Вілліана Жозе, який минулого сезону виступав за "зелено-білих" на правах оренди.

30-річний бразилець підписав з Бетісом угоду, яка буде розрахована до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 8,5 мільйона євро, проте на офіційному рівні цифри не розголошуються.

📣 OFFICIAL | #RealBetis reach an agreement with @RealSociedadEN for the transfer of Willian José 🤝😃



So happy for you to stay, @WillianJose! ➕💚



➡ https://t.co/au7irCHgAv pic.twitter.com/8JdCFlryzy