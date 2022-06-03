Контракт бразильського форварда із "зелено-білими" буде розрахований до 2026 року.
Вілліан Жозе, Getty Images
03 червня 2022, 16:58
Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний трансфер нападаючого Сосьєдада Вілліана Жозе, який минулого сезону виступав за "зелено-білих" на правах оренди.
30-річний бразилець підписав з Бетісом угоду, яка буде розрахована до літа 2026 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 8,5 мільйона євро, проте на офіційному рівні цифри не розголошуються.
У сезоні-2021/22 Вілліан Жозе провів за Бетіс 44 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.