Іспанія

До вашої уваги третій випуск програми Будемо розбиратися.

Вже в цей вікенд стартує новий розіграш іспанської Ла Ліги.

У третьому випуску програми Будемо розбиратися розповідається про новачків Ла Ліги: хто зуміє зберегти прописку в еліті, а хто відразу провалитися назад до Сегунди.

Що не так із Валенсією та Вільярреалом? Реал, Барселона чи Атлетіко: хто має найбільше шансів на чемпіонство перед початком сезону?

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону Ла Ліги зіграють Осасуна та Севілья. Гра пройде сьогодні, 12 серпня, о 22:00 за київським часом.