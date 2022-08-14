Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Реал у рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Альмерії.

Альмерія – Реал

Неділя, 14 серпня, о 23:00. Стадіон Хуегос Медітерранеос, Альмерія. Головний арбітр зустрічі – Хосе Мартінес Мунуера.

Альмерія після підвищення у класі відкриє для себе сезон у Ла Лізі дуже складним матчем – проти чинного володаря трофею Ліги чемпіонів. Новачок елітного дивізіону чемпіонату Іспанії провів досить якісне посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Кайкі з Сантоса, Марко Міловановича з Партизана, Алехандро Посо з Севільї, Гуї Гедеш з Віторії Гімараєш, а також Лео Баптістао, який свого часу дуже чудово виступав у Ла Лізі. За цих гравців Аальмерія сумарно заплатила 18 мільйонів євро.

Альмерія на зборах чергувала поразки з перемогами. Команді вдалося обіграти Велес, Сан-Фернандо та Картахену. Поразки ж були від Аль-Хіляля, Гранади та Кордоби.

Реал, у свою чергу, вже встиг розпочати сезон офіційним поєдинком за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахту. Підопічні Карло Анчелотті виграли черговий титул і тепер у чудовому настрої намагатимуться захистити звання чемпіона Іспанії.

На зборах мадридці обіграли Ювентус, а також поступилися Барселоні та зіграли внічию з Америкою. Що стосується трансферної роботи клубу, то склад посилили Орельєн Тчуамені та Антоніо Рюдігер. Також з оренди повернулися Одріосола та Рейнір, які можуть стати гравцями ротації цього сезону.

Очікуємо, що Карло Анчелотті не проводитиме особливих змін складу після поєдинку проти Айнтрахта. Однак слід зазначити, що Карвахаль, ймовірно, пропустить матч через пошкодження, а тому цікаво, кого Анчелотті випустить на правому фланзі оборони – Лукаса Васкеса чи Антоніо Рюдігера.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

Реал Мадрид забив щонайменше 3 голи в останніх 5 матчах проти Альмерії у всіх змаганнях.

В останніх 5 матчах проти Альмерії у всіх змаганнях Реал Мадрид вигравав як у перерві, так і в основний час.

Реал Мадрид виграв 8 із останніх 9 матчів проти Альмерії у всіх змаганнях.

Альмерія забила більше 2,5 голів у 8 із останніх 9 матчів проти Реала у всіх змаганнях.