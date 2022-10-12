Іспанія

"Матрацники" не зацікавлені у французькому таланті.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Серезо категорично заперечив можливість придбання своїм клубом французького вінгера Кіліана Мбаппе.

При цьому Серезо заявив, що "такий гравець як Мбаппе завжди мав би місце у будь-якій команді".

Раніше з'явилася інформація, що француз хоче залишити ПСЖ у січні. Як повідомлялося раніше, влітку парижани хотіли виручити за 23-річного футболіста шалені кошти — 400 мільйонів євро.