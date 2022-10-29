Іспанія

Андалусіці у другому турі поспіль поступаються команді з Мадриду.

У матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги Севілья на рідному Рамон Санчес Пісхуан поступилася Райо Вальєкано — 0:1. Враховуючи поразку у грі з Реалом на минулих вихідних (1:3), для андалуйців це є друге поспіль фіаско у гру з клубом зі столиці Іспанії.

За підсумками поєдинку Севілья залишилася на 17 сходинці, проте Жирона у разі нічиєю чи перемоги над Реалом має шанс опустити підопічних Хорхе Сампаолі до зони вильоту. Райо Вальєкано ж піднявся на восьму сходинку.

Відзначимо, що Райо обіграв "червоно-білих" севільців вперше за 22 роки.

Севілья — Райо Вальєкано — 0:1

Гол: Альваро Гарсія, 61

Севілья: Дмітрович — Монтієль (Навас, 81), Гудель, Маркан, Теллес (Акунья, 59) — Жордан, Ракитич (Рафа Мір, 46) — Янузай (Папу Гомес, 46), Іско, О. Торрес (Сусо, 59) — Ламела

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балью, Лежон, Маруган, Ф. Гарсія — Оскар Валентин, Комесанья (Савельїч, 90+1) — Паласьйон (Понсе, 73), У. Лопес (Сісс, 67), А. Гарсія (Муньйос, 90+1) — Камельйо (Чаваррія, 73)

Попередження: Іско, Дмітрович, Сусо, Навас, Маркан — Маруган.

Нагадаємо, також у суботу Альмерія обіграла Сельту, а Атлетіко — Кадіс. О 22:00 Валенсія прийматиме Барселону.