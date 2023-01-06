Завершились ще три поєдинки Кубку країни.
Гравці Бетіса, Getty Images
06 січня 2023, 00:33
У рамках 1/16 фіналу кубку Іспанії завершились три поєдинки.
Бетіс у гостьовому матчі впевнено переграв представника Сегунди Б Ібісу Іслас Пітіусас (4:1).
Господарі забили першими зусиллями Берналя. Проте у другому таймі гостей прорвало: дубль оформив Вілліан Хосе і по голу забили Гонсалес та Фекір.
Ібіса Іслас Пітіусас — Бетіс 1:4
Голи: Берналь, 26 — Хосе, 58, 81, Гонсалес, 58, Фекір, 90+3
Осасуна на виїзді не без проблем здолала Хімнастік з Сегунди Б.
Основний час завершився з нічийним рахунком. На гол Кіке у першому таймі господарі відповіли точним пострілом Фернандеса. Але автогол Монтеса вивив команду Ла Ліги далі.
Хімнастік — Осасуна 1:2
Голи: Фернандес, 78 — Кіке, 16, Монтес (АГ), 112
Вилучення: Фернандес — Ібаньєс.
Атлетік на класі розібрався з представником Сегунди Б Ельденсе.
У першому таймі команда з Прімери забила два голи — відзначились Неко Вільямс та Беренгер.
У другому таймі Заррага забив третій м'яч Більбао, Беренгер забив четвертий, був автогол Корреа, а взяття воріт від Муньяіна поставило крапку. У суперника відзначився Соберон.
Ельденсе — Атлетік 1:6
Голи: Соберон, 68 — Н. Вільямс, 35, Беренгер, 41, 65, Заррага, 59, Корреа (АГ), 74 Муньяін, 90