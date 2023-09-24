Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 24 вересня та розпочнеться о 22:00.

В рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Атлетіко прийме на Ванда Метрополітано полі Реал.

АТЛЕТІКО — РЕАЛ

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ, 22:00. СТАДІОН ВАНДА МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ MEGOGO

Атлетіко перед початком шостого туру знаходився на сьомій сходинці турнірної таблиці з сімома набраними балами. "Матрацники" доволі впевнено розпочали сезон, проте в минулому турі шокували своїх фанатів. Команда Дієго Сімеоне спочатку обіграла Райо Вальєкано з рахунком 7:0, а потім несподівано поступилась Валенсії — 0:3.

В середині тижня Атлетіко грав в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти римського Лаціо. Мадридці довгий час вели в рахунку, проте примудрились пропустити під завісу гри. Цікаво, що голом за "орлів" відзначився голкіпер Іван Проведель на останній хвилині зустрічі.

Реал, своєю чергою, розпочав сезон просто ідеально, але тільки з точки зору результату. Мадридці набрали п'ятнадцять балів за п'ять матчів — це максимум. Проте гра команди викликає питання. Команда Карло Анчелотті багато разів перемагала тільки завдяки індивідуальній майстерності деяких гравців, зокрема Джуда Беллінгема.

Англійський півзахисник став героєм й матчу Ліги чемпіонів, в якому Реал приймав на своєму полі Уніон Берлін.Мадридці перемогли з мінімальним рахунком, а Джуд Беллінгем забив переможний м'яч в компенсований час.

Після гри проти Уніона в англійця виникли проблеми зі шлунком, проте повідомляється, що він встиг відновитись. Так само, в загальну групу повернувся Вінісіус, проте навряд чи в Реалі будуть ризикувати бразильцем.

Що стосується кадрової ситуації в Атлетіко, то в загальну групу команди повернулись півзахисник Коке та нападник Мемфіс Депай, а Родріго Де Пауль та Пабло Барріос продовжують відновлюватись після пошкоджень.

Атлетіко не може обіграти Реал вже три матчі поспіль та спробує нарешті перервати цю серію невдач на своєму полі. Навряд чи обидві команди бездумно кинуться в атаку, вони будуть діяти обережно та сподіватись на свій шанс. Очікуємо, що в цьому матчі буде зафіксовано нічний результат

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