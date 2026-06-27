Іспанія

Мадридський клуб готовий суттєво підвищити зарплату бразильця, щоб продовжити співпрацю на довгі роки.

Реал зробив новий крок у переговорах із Вінісіусом Жуніором щодо продовження контракту.

За інформацією іспанських ЗМІ, президент "вершкових" Флорентіно Перес покращив попередню пропозицію для бразильського вінгера. Якщо раніше футболісту пропонували річну зарплату в розмірі 20 мільйонів євро, то тепер мадридці готові платити 25 мільйонів на сезон.

Таким чином, Реал прагне якнайшвидше домовитися з одним із лідерів команди про нову довгострокову угоду. Чинний контракт Вінісіуса з клубом діє до літа 2027 року.

У сезоні-2025/26 25-річний бразилець провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 22 голами та 14 результативними передачами. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 140 мільйонів євро.