Іспанія

Технологія була задіяна під час чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Майбутня кампанія чемпіонату Іспанії проходитиме з кількома нововведеннями, передає портал COPE.

Ла Ліга і Федерація футболу Іспанії (RFEF) схвалили старт використання системи напівавтоматичної фіксації офсайдів. Її вже використовують у ході чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Також повідомляється, що команди отримають право на додаткову заміну в разі струсу мозку в одного з гравців. У той же час іспанський футбол все ще не використовуватиме технологію автоматичної фіксації взяття воріт.

Нагадаємо, Ла Ліга сезону-2024/25 стартує 15 серпня матчем Атлетік — Хетафе.