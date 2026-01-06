Іспанія

Форвард Реала висловився про конкуренцію з Кіліаном Мбаппе після хет-трику у матчі Ла Ліги.

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія прокоментував конкуренцію в атаці команди з Кіліаном Мбаппе. 21-річний футболіст став головним героєм поєдинку 18-го туру Ла Ліги проти Бетіса, оформивши хет-трик у матчі, який завершився перемогою "вершкових" з рахунком 5:1. Французький форвард пропускав гру через травму.

"Я не стежу за пресою. Це Реал Мадрид, і конкуренція тут дуже висока. Я розумію, що є природною заміною Мбаппе. Водночас тренер і мої партнери по команді завжди додають мені впевненості, щоб я міг показувати свої найкращі якості", — зазначив нападник.

Футболіст також окремо відзначив рівень гри французької зірки.

"Так, я отримую не так багато ігрового часу, але це пов’язано з тим, що попереду грає Мбаппе, який проводить приголомшливий сезон. Він забиває майже в кожному матчі. Він — найкращий гравець у світі, тому мені потрібно зосередитися на власному розвитку та викладатися на повну на тренуваннях. Я маю працювати на максимумі, щоб бути готовим, коли з’явиться можливість", — підкреслив Гарсія.

Нагадаємо, Мбаппе пропустить мінімум три тижні через травму.