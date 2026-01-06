Іспанія

Мадридський Реал оголосив заявку на турнір у Саудівській Аравії.

Королівський клуб вирушає на боротьбу за перший трофей 2026 року без свого головного нападника.

Офіційна заявка Реала на Суперкубок Іспанії підтвердила найгірші побоювання вболівальників — Кіліан Мбаппе виключений зі списку гравців через пошкодження лівого коліна.

Француз, який відчував дискомфорт ще з початку грудня після матчу з Сельтою, не полетить до Саудівської Аравії, щоб повністю відновитися. Він пропустить як півфінал проти Атлетіко (8 січня), так і потенційний фінал.

Проте є і хороші новини для головного тренера вершкових Шабі Алонсо. Англійський захисник Трент Александер-Арнольд отримав зелене світло від лікарів і потрапив до заявки. Він повністю відновився після травми стегна, яка турбувала його останніми тижнями, і готовий допомогти команді в битві за трофей.