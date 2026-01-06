Іспанія

Угода з Аль-Хілялем на суму €4 млн дозволить португальцю виступати за каталонців до червня.

Барселона та Аль-Хіляль узгодили оренду захисника Жоау Канселу, повідомляє Фабріціо Романо.

За умовами угоди, каталонський клуб виплатить Аль-Хілялю 4 млн євро як покриття орендної угоди, а контракт діятиме до червня цього року.

Попри те, що Інтер також мав домовленість із саудівським клубом, сам Канселу наполягав на переході саме в Барселону. Португальський захисник готовий приєднатися до команди та допомогти їй у другій половині сезону.

Раніше повідомлялося, що 31-річний португалець має напружені стосунки з головним тренером Аль-Хіляля Сімоне Індзагі.