Угода з Аль-Хілялем на суму €4 млн дозволить португальцю виступати за каталонців до червня.
Жоау Канселу, Getty Images
06 січня 2026, 09:52
Барселона та Аль-Хіляль узгодили оренду захисника Жоау Канселу, повідомляє Фабріціо Романо.
За умовами угоди, каталонський клуб виплатить Аль-Хілялю 4 млн євро як покриття орендної угоди, а контракт діятиме до червня цього року.
Попри те, що Інтер також мав домовленість із саудівським клубом, сам Канселу наполягав на переході саме в Барселону. Португальський захисник готовий приєднатися до команди та допомогти їй у другій половині сезону.
Раніше повідомлялося, що 31-річний португалець має напружені стосунки з головним тренером Аль-Хіляля Сімоне Індзагі.