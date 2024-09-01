Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та Бетісом.

Сьогодні, 1 вересня, відбудеться матч третього туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Реал на стадіоні Сантяьго Бернабеу прийматиме севільський Бетіс.

Команда Карло Анчелотті в статусі чинного чемпіона країни, переможця Ліги чемпіонів УЄФА та володаря Суперкубка УЄФА продовжить сезон матчем на власному полі проти нещодавнього суперника криворізького Кривбасу за кваліфікацією Ліги конференцій.

РЕАЛ МАДРИД — РЕАЛ БЕТІС

НЕДІЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ, 22.30. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ХАВ’ЄР АЛЬБЕРОЛА РОХАС (КАСТІЛЬЯ-ЛА-МАНЧА) — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Утім, яким там "суперником" був колектив Мануеля Пеллегріні для команди Юрія Вернидуба — справжній кривдник, не інакше. Узагалі не залишили шансів Кривбасу й нещодавно вже дізнались суперників за основним раундом змагань. Там будуть дуже цікаві колективи накшталт Копенгагена чи Легії, та не дуже цікаві типу Целе чи Петрокуба. Але про це Бетіс думатиме вже після міжнародної павзи.

Власне, як і Реал думатиме, що робити з Боруссією Дортмунд, Ліверпулем, Міланом, Аталантою, Зальцбургом і не менш цікавими Ліллем, Штутгартом чи Брестом. І тут слова Карло Анчелотті ще кілька місячної давнини виглядають дійсно пророчими — "попереду дуже складний сезон". При цьому, що зробив Реал задля покращення свого кадрового становища за час літнього трансферного вікна? Підписав Кіліана Мбаппе, але про захист усі знову якось забули.

Це зараз ми кепкуємо над лондонським Челсі з його широченною лавою для запасних, а от "галактікос" стає не смішно вже зараз. Виявляється, якщо травми прибирають із складу Едуардо Камавінгу та Джуда Беллінгема, то мадридцям стає напрочуд складно здобувати перемоги навіть проти таких суперників, як Мальорка чи Лас-Пальмас. Що об’єднує ті дві нічиї на старті сезону? Те, що матчі грали на островах, то може в команди Анчелотті розігралась така собі "острівна хвороба".

Утім, жодної трагедії ще не сталось, що також може підтвердити й Бетіс, який також мав дві нічиїх за цей період — проти Жирони та Алавеса (1:1 и 0:0) відповідно. Зате на Кривбасі команда Пеллегріні душу відводила дай Боже, тож вона явно не перебуває в стані якоїсь "кризи результатів". Як і Реал, який на власному полі відвантажив три Вальядоліду й тоді ніхто чомусь не вбачав проблеми у відсутності того ж Джуда чи дискваліфікованого Менді.

Але проти суперників за "королівським" дербі "бланкос" завжди важко грати. Це треба визнавати хоча б на прикладі попереднього сезону, коли було дві нічиїх та ще одного мирового підсумку в кампанії до цього на полі севільського колективу. Звісно, якщо б ця гра відбувалась на Вільямаріні, то на Мадрид очікувало б чергове гостьове пекло.

А так — це вже "зелено-білі" потраплять у такий самий казан на Сантьяго, бо вболівальники мадридців також заряджені перед цією грою. Як би там не було, це буде заключна гра перед двома тижнями відпочинку від клубного футболу, а в Барселони тим часом уже 12 здобутих залікових балів проти п’яти в Мадрида. Уявіть собі, що почнеться в суперечці цих двох команд, якщо так воно й залишиться за підсумками туру. "Галактікос" цього не можуть собі дозволити. Та й повертатимуться вони до чемпіонату гостьовим "королівським" дербі проти Сосьєдада, тож ця прірва може ще поглибитись.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені — Родріго, Гюлер, Вінісіус — Мбаппе.

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Льоренте, Натан, Перро — Карвалью, Рока — Форнальс, Руїбаль, Абде — Авіла.

Не зіграють: Алаба, Камавінга, Беллінгем — Іско.

Під питанням: Вальєхо — Авіла.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 139 матчів, із яких Мадрид виграв 76, а Бетіс — 31, нічию зафіксовано 32 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "бланкос" — 293:150.