Іспанія

Інтер обіграв Аталанту в матчі з дебютними для обох команд вилученнями в сезоні

Команда Сімеоне Індзагі впевнено очолює чемпіонські перегони та відірвалась від одного з переслідувачів.

Аталанта — Інтер, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Аталанта — Інтер 0:2

Голи: Аугусто, 54, Л. Мартінес, 87



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Самарджич, 74), Гін, Колашинац — Белланова (Руджері, 59), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Де Кетеларе, 59), Лукман (Брешіаніні, 84) — Ретегі (Мальдіні, 74).



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Біссек, 66), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 90+1), Мхітарян (Фраттезі, 75), Аугусто — Л. Мартінес (Корреа, 90+1), Тюрам (Таремі, 90+1).



Попередження: Белланова — Бастоні, Павар



На 81-й хвилині був вилучений Едерсон (Аталанта) (друге попередження/неспортивна поведінка). На 90+5-й хвилині був вилучений Алессандро Бастоні (Інтер) (друге попередження).