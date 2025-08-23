Іспанія

Три очки до активу команді Мануеля Пеллегріні.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги Реал Бетіс мінімально здолав Алавес.

Єдиний гол Джованні Ло Чельсо на 16-й хвилині забезпечив "біло-зеленим" три очки.

Команда Мануеля Пеллегріні зуміла втримати перевагу, хоча суперник створював моменти після перерви. Алавес активізувався завдяки замінам у другому таймі, але пробити воротаря Пау Лопеса так і не зміг.

Реал Бетіс - Алавес 1:0

Гол: Ло Чельсо, 16

Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін, Бартра, Натан, Фірпо (Родрігес, 71) — Альтіміра, Форнальс — Руїбаль, Ло Чельсо (Гомес, 86), Рікельме (Альварес Гарсія, 59) — Кучо (Бакамбу, 85)

Алавес: Сівера — Отто, Гарсес, Теналья, Парада (Калебе, 77) — Бланко (Пінільйос, 89) — Вісенте, Гуріді (Гевара, 58), Ібаньєс (Реббаш, 58), Аленья — Мартінес (Діас, 58)

Попередження: Чельсо, Кучо — Ібаньєс, Гарсес, Бланко