Іспанія

"Кажани" попрощалися зі своїм вихованцем Уго Гільямоном.

Опорний півзахисник Уго Гільямон залишив Валенсію й приєднався до Хайдука, передає офіційний сайт клубу зі Спліта.

За даними порталу transfermarkt, 25-річний іспанець змінив клубну прописку на правах вільного агента. Гравець є вихованцем "кажанів".

Гільямон дебютував за Валенсію в лютому 2020-го, чотирма роками пізніше досягнувши позначки в 100 матчів. На рахунку Уго п'ять голів і чотири асисти в 146-ти поєдинках клубу. У сезоні-2021/22 опорник допоміг "кажанам" дістатися фіналу Кубка Іспанії.

Уго є чемпіоном Європи U-17 (2017) і фіналістом чемпіонату світу-2017 тієї ж вікової категорії. У 2019 році Гільямон виграв ЧЄ зі збірною Іспанії U-19, а з "молодіжкою" U-21 брав участь (один матч групового етапу) в Євро-2023, де вона зазнала поразки у вирішальному протистоянні.

На рахунку гравця один гол і один асист у трьох поєдинках (2021-2022) головної національної команди країни.

Зазначимо, що Хайдук також орендував центрального захисника Альмерії Едгара Гонсалеса. Портал transfermarkt повідомляє, що сплітський клуб має право викупити 28-річного іспанця після завершення сезону-2025/26.