Іспанія

Голкіпер Метью Раян повернувся до чемпіонату Іспанії.

Воротар Метью Раян підписав контракт із Леванте, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 33-річним австралійцем розраховано за схемою "1+1". Свій колишній клуб, а саме Ланс, гравець залишив на правах вільного агента.

У січні 2025 року Рома отримала від "криваво-золотих" 800 тисяч євро за Раяна. Метью провів 14 матчів у Лізі 1, пропустивши 17 голів і шість разів зберігши свої ворота "сухими".

Раніше він також виступав за АЗ, Копенгаген, Реал Сосьєдад, лондонський Арсенал, Брайтон, Валенсію, Брюгге й Сентрал Кост Марінерс. Раян є чемпіоном Австралії-2012/13 і переможцем Кубка Бельгії-2014/15.

На рахунку австралійця 23 поєдинки в чемпіонаті й Кубку Іспанії, в яких він пропустив 30 голів і вісім разів зберіг свої ворота "сухими".

Зі збірною Австралії Метью виграв Кубок Азії-2015. Зараз він виконує роль капітана своєї національної команди. У 99-ти матчах за її участі голкіпер пропустив 89 голів і 43 рази зберіг свої ворота "сухими".