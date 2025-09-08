Іспанія

Наставник Реала відзначений за переможний старт сезону.

Ла Ліга визнала Хабі Алонсо найкращим тренером серпня в чемпіонаті Іспанії.

Іспанець, який цього літа очолив мадридський Реал, здобув три перемоги у трьох перших турах нового сезону, що дозволило мадридцям завершити місяць на першому місці з дев’ятьма очками.

У своєму дебютному матчі в Ла Лізі Алонсо разом із Реалом переміг Осасуну з рахунком 1:0. Далі команда здолала Реал Ов’єдо (3:0) та Мальорку (2:1), підтвердивши відмінний старт.

У голосуванні за звання найкращого тренера серпня Алонсо випередив Ернесто Вальверде з Атлетіка та Маноло Гонсалеса з Еспаньйола.

Для колишнього півзахисника це перша індивідуальна нагорода в Ла Лізі як наставника.