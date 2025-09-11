Іспанія

Контекст слів дискваліфікованих вже давно не змінюється...

Захисник баскського Атлетіка Єрай Альварес висловився про свою дискваліфікацію через вживання заборонених речовин. Його слова наводить Marca.

"Після хіміотерапії в 2016 році, під час одного з моїх оглядів у онколога, він розповів мені про процес випадіння волосся. Після хіміотерапії у мене почало випадати волосся.

У 2022-му я почав лікування, яке складалося з пігулок і спрею для волосся. Я з самого початку говорив про це клубному лікарю. Я продовжую це лікування вже деякий час.

Моя дружина Нахія в грудні минулого року почала лікування, майже ідентичне моєму, яке проводиться у вечірній час. Одного разу, коли ми збиралися провести вечірню процедуру, за тиждень до гри з Манчестер Юнайтед, я не знайшов своїх пігулок. Через стрес я вирішив прийняти таблетки моєї дружини, думаючи, що в них міститься та сама речовина, що і в моїх.

Ми думали, що в ньому міститься міноксидил – речовина, яку я зазвичай вживаю, не знаючи, що в ньому міститься інша, заборонена речовина", – заявив Єрай Альварес.

Нагадаємо, що 30-річний капітан Атлетіка Більбао був дискваліфікований на десять місяців з формулюванням "за вживання допінгу".