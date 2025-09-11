Вихованець Ла Масії знову у тренерському штабі Фліка.
11 вересня 2025, 17:20
Вихованець Барселони Тьяго Алькантара повернувся до каталонського клубу в якості тренера. Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".
Зазначається, що 34-річний фахівець увійшов до тренерського штабу головного тренера команди Гансі Фліка, де буде відповідати за тактичну складову та підготовку до тренувань "синьо-гранатових".
Нагадаємо, Алькантара вже працював у штабі Фліка в Барселоні минулого року – з липня по серпень, але вирішив тимчасово залишити його для тренерського навчання.
