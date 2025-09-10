Іспанія

Поєдинок 28 вересня може стати першою грою на рідному стадіоні після реконструкції.

Барселона близька до довгоочікуваного повернення на рідний Камп Ноу після масштабної реконструкції. Як повідомляє видання Sport, першим матчем на оновленому стадіоні може стати поєдинок проти Реал Сосьєдад, який заплановано на 28 вересня.

Клуб розглядає цю гру як найімовірніший варіант для дебюту на модернізованій арені. Матч стане своєрідною генеральною репетицією перед важливим протистоянням у Лізі чемпіонів проти Парі Сен-Жермен, яке також має пройти на Камп Ноу.

Керівництво Барселони спільно з інженерами та технічними спеціалістами планують використати зустріч із Реал Сосьєдад для перевірки усіх систем стадіону та його готовності до проведення матчів найвищого рівня.

Нагадаємо, Камп Ноу був закритий на реконструкцію понад рік тому, а тимчасовим домашнім майданчиком Барселони став стадіон Олімпік Льюїс Компаніс.