Іспанія

Два голи наприкінці першого тайму та вилучення Віньяса стали ключовими моментами гри на Колісеум Альфонсо Перес.

У 4-му турі Ла Ліги Хетафе здобув важливу домашню перемогу над Реалом Ов’єдо (2:0). Після болючої поразки від Валенсії господарі прагнули реабілітуватися перед своїми вболівальниками — і зробили це завдяки двом голам у компенсований час першого тайму.

Початок гри відзначився великою кількістю жорсткої боротьби. Найнебезпечніший епізод стався після зіткнення Дієго Ріко та Начо Відаля — останнього довелося забирати з поля на ношах. На 45+4 хвилині Мартін відкрив рахунок ударом головою після подачі Луїса Мілли, а за кілька хвилин Борха Майораль подвоїв перевагу "синіх". Ов’єдо мав моменти, зокрема постріл Альберто Рейни в перекладину, але реалізація підвела гостей.

У другому таймі гості залишилися в меншості — Федеріко Віньяс отримав пряму червону картку на 80-й хвилині. Хетафе впевнено довів гру до кінця та взяв три очки, вперше у сезоні порадувавши своїх уболівальників на домашньому стадіоні.

Хетафе — Реал Овьєдо 2:0

Голи: Мартін, 45+4, Майораль, 45+9

Хетафе: Сорія — Феменія (Іглесіас, 67), Джене (Давінчі, 46), Дуарте, Абкар (Бехуша, 73), Ріко — Мартін (Нею, 85), Мілья, Арамбаррі — Майораль (Бакарр Камара, 68), Лісо (Гомес да Коста, 90)

Реал Овьєдо: Есканделл — Відаль (Аїхадо, 16), Костас, Кальво, Лопес (Альхассан, 65) — Ассан, Дендонкер, Рейна (Коломбатто, 58), Брекало (Касорла, 58) — Ілич, Форес (Віньяс, 58)

Попередження: Нею — Кальво, Аїхадо, Віньяс, Дендонкер, Ілич

Вилучення: Віньяс, 80