Хавбек відновився після операції на плечі напередодні старту Ліги чемпіонів.
Джуд Беллінгем, Getty Images
16 вересня 2025, 11:04
Реал Мадрид оголосив заявку на перший матч Ліги чемпіонів сезону проти Марселя, який відбудеться на Сантьяго Бернабеу у вівторок.
У складі мадридців з’явився хавбек Джуд Беллінгем, який влітку переніс операцію на плечі. Його повернення стало великою підмогою для команди перед стартом турніру.
Минулого сезону Беллінгем провів 58 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 15 гольових передач.
Матч Реал — Марсель відбудеться 16 вересня о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція — на Football.ua.