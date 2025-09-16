Іспанія

Хавбек відновився після операції на плечі напередодні старту Ліги чемпіонів.

Реал Мадрид оголосив заявку на перший матч Ліги чемпіонів сезону проти Марселя, який відбудеться на Сантьяго Бернабеу у вівторок.

У складі мадридців з’явився хавбек Джуд Беллінгем, який влітку переніс операцію на плечі. Його повернення стало великою підмогою для команди перед стартом турніру.

Минулого сезону Беллінгем провів 58 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 15 гольових передач.

Матч Реал — Марсель відбудеться 16 вересня о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція — на Football.ua.