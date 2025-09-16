Іспанія

Тренер збірної Бразилії розповів про майбутнє і насолоду роботою з національною командою.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думками щодо можливого повернення в клубний футбол.

"Після роботи зі збірною Бразилії єдиний клуб, до якого я готовий повернутися – це Реал. Я підписав з Бразилією річний контракт, і це було найрозумніше рішення.

Але хто знає, що буде далі? Можливо, я залишуся ще на два або навіть чотири роки, готуючи команду до наступного чемпіонату світу. Зараз я насолоджуюся своєю роботою тут", — зазначив Анчелотті.

65-річний фахівець очолював Реал з 2013 по 2015 рік, а потім знову повернувся до клубу у 2021 році. Разом із командою він здобув 15 трофеїв і став найуспішнішим тренером в історії "вершкових".