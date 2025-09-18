Іспанія

Потужна заява колишнього президента каталонців.

Колишній президент Барселони Жозеп Бартомеу заявив, що каталонський клуб не платив за вплив на футбольних арбітрів. Його слова наводить іспанська Мarca.

"Деякі з нас, хто був пов'язаний з клубом з 2013 по 2018 рік, дали свідчення. Багато теорій, висунутих в останні роки, були спростовані. З'ясувалося, що як основній, так і резервній команді надавалися консультації з питань спорту та суддівства до і після матчів. За ці консультації виплачувалася фінансова компенсація.

Ми платили не за вплив на арбітрів, а за звіти. Тому ми багато разів говорили, і президент Росель зробив це сьогодні у своїй заяві, що у нас найкраща команда в світі, і ми вигравали титули виключно завдяки власним заслугам.

Деякі люди намагалися очорнити Барселону. Ми досягли великих успіхів з найкращим гравцем у світі", – заявив Бартомеу.

Раніше повідомлялося, що з президента Барселони Лапорти знято обвинувачення в хабарництві.