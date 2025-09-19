Іспанія

У мадридців можуть бути нові власники.

Американська інвестиційна компанія Apollo Global Management має намір придбати понад 50% акцій мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Expension.

За інформацією джерела, американська компанія планує викупити більшу частину акцій у чотирьох основних власників клубу (Мігель Анхель Хіль, Енріке Сересо, Ares і Quantum Pacific — прим). Після придбання понад 50% акцій "матрацників" Apollo стане мажоритарним власником (основним) клубу.

Зазначається, що потенційно нові власники хочуть зберегти Мігеля Анхеля Гіля Маріна на посаді генерального директора, а Енріке Сересо — на посаді президента Атлетіко Мадрид.

