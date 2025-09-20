Іспанія

Німець на своєму місці.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку висловився про головного тренера команди Ганс-Дітера Фліка. Цитує португальського функціонера Mundo Deportivo.

"Хаві був важливий для клубу свого часу, він привніс стабільність і виграв титул. Що стосується його заміни на Фліка... У той момент ми вирішили, з кількох причин, що нам потрібен хтось з іншим підходом, з іншими тренерськими навичками. Я думаю, що Гансі ідеально підійшов у цьому сенсі. Все добре склалося.

Флік сучасний тренер, який довгий час працював у збірній Німеччини та досяг великого успіху з Баварією. Його Баварія була граючою командою, вона зачаровувала, тому що грала в атакуючий футбол при наявності чіткої стратегії. Це чимось схоже на ідеологію Барселони.

Наша ідея – це команда, яка прагне вести гру. Ми можемо сперечатися про якість, але наш футбол не є оборонним. Гансі поліпшив і максимально розкрив потенціал наших гравців. Думаю, саме це і стало ключем до успіху, якого ми досягли в минулому сезоні", – сказав Деку.

Раніше повідомлялося, що Тьяго Алькантара повернувся в Барселону.