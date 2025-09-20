Іспанія

З нідерландцем йдуть перемовини.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про майбутнє в каталонській команді Роберта Левандовські та Френкі де Йонга. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Роберт був і залишається важливим гравцем для нас. Я також думаю, що з огляду на його вік і послужний список, він буде йти вперед рік за роком. У кожного в кар'єрі настає момент, коли ми не будуємо особливих планів на майбутнє. Я думаю, що він зосереджений на тому, що буде в цьому сезоні.

Ми теж так дивимося на ситуацію, а там буде видно. Він гравець, який сильно залежить від своєї волі, від того, що він відчуває, від того, як він бачить певні речі. Подивимося, що буде протягом сезону. А потім поговоримо про це.

Ми ведемо переговори з де Йонгом. Я думаю, нам вдасться дійти згоди щодо продовження контракту. Френкі важливий гравець для нас. Я думаю, що він щасливий у Барселоні. Ми теж ним задоволені. Тож я не думаю, що тут є якісь проблеми", — заявив Деку.

