Італія

Мілан, Інтер і Барселона — головні претенденти на сербського нападника.

Нападник Ювентуса Душан Влахович перебуває в зоні уваги провідних клубів Європи, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Мілан, Інтер і Барселона є найімовірнішими варіантами продовження кар’єри для Влаховича, якщо він не подовжить контракт із туринцями і залишить клуб як вільний агент. Угода форварда з Ювентусом спливає наступного літа.

Раніше вже йшлося про інтерес Барселони до 25-річного нападника збірної Сербії. У новому сезоні Влахович забив чотири голи в чотирьох матчах Серії А та Ліги чемпіонів. Крім того, на його рахунку один асист.

Раніше повідомлялося, що Ювентус наближається до продовження контракту з Їлдизом.