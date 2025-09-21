Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 20 вересня 2025 року.
Реал Мадрид — Еспаньйол, Getty Images
21 вересня 2025, 08:35
Мадридський Реал у матчі п’ятого туру іспанської Ла Ліги вдома обіграв каталонський Еспаньйол (2:0).
Команда Хабі Алонсо розкрила цю зустріч завдяки феноменальному дальньому удару Едера Мілітао посеред першого тайму.
А вже на початку другої половини гри черговий гол Кіліана Мбаппе допоміг "галактікос" остаточно закріпити перевагу.
Реал Мадрид — Еспаньйол 2:0
Голи: Мілітао, 22, Мбаппе, 47
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Асенсіо, Мілітао, Каррерас — Мастантуоно (Гоес, 77), Вальверде, Чуамені (Беллінгем, 89), Вінісіус (Діас, 77) — Гарсія (Гюлер, 60), Мбаппе (Камавінга, 89)
Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан (Каррерас, 63), Гонсалес, Лосано (Пікель, 63), Пуадо (Гарсія, 77) — Фернандес (Рока, 84), Еспосіто (Колеошо, 63)
Попередження: Чуамені, Мастантуоно