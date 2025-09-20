Мадридці здобули перемогу над принциповим суперником.
Мілітао та Мбаппе, Getty Images
20 вересня 2025, 19:14
На Сантьяго Бернабеу відбувся матч п’ятого туру Ла Ліги сезону-2025/26, у якому Реал впевнено переміг Еспаньол з рахунком 2:0.
Рахунок відкрив на 22-й хвилині Едер Мілітао – бразильський захисник вразив ворота суперника потужним дальнім ударом. На початку другого тайму Кіліан Мбаппе подвоїв перевагу мадридців після точного пасу Вінісіуса Жуніора.
У воротах господарів надійно діяв Тібо Куртуа, тоді як Андрій Лунін залишився на лаві запасних.
Ця перемога стала п’ятою поспіль для Реала, який набрав 15 очок і впевнено утримує перше місце в турнірній таблиці. Еспаньол зазнав першої поразки в сезоні й опустився на третю сходинку з десятьма балами.
Реал Мадрид — Еспаньйол 2:0
Голи: Мілітао, 22, Мбаппе, 47
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Асенсіо, Мілітао, Каррерас — Мастантуоно (Гоес, 77), Вальверде, Чуамені (Беллінгем, 89), Вінісіус (Діас, 77) — Гарсія (Гюлер, 60), Мбаппе (Камавінга, 89)
Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан (Каррерас, 63), Гонсалес, Лосано (Пікель, 63), Пуадо (Гарсія, 77) — Фернандес (Рока, 84), Еспосіто (Колеошо, 63)
Попередження: Чуамені, Мастантуон