Іспанія

Ще одна легенда Барселони повісить бутси на цвях?

Півзахисник Інтер Маямі Серхіо Бускетс має намір завершити кар'єру цього року. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, 37-річний іспанець закінчить з ігровою кар'єрою після завершення цього сезону МЛС. Це станеться в листопаді або грудні, залежно від того, яке місце клуб посяде в плей-оф.

Зазначається, що поки колишній гравець Барселони та збірної Іспанії не оголошував про це офіційно, але рішення вже прийнято.

Цього сезону Серхіо Бускетс відіграв за Інтер Маямі 37 матчів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мессі близький до продовження контракту з Інтер Маямі.