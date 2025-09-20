Інше

Аргентинця все влаштовує у Флориді.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі найближчим часом повинен підписати новий контракт з Інтер Маямі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між представниками зіркового аргентинця та американським клубом знаходяться на просунутій стадії.

Зазначається, що наразі угода ще не закрита остаточно, втім залишилося прояснити лише незначні деталі трудової угоди, після чого МЛС повинна схвалити умови особистого контракту 38-річного гравця.

Чинна трудова угода нападника з клубом розрахована до 31-го грудня 2025-го року.

Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 36 матчів, забив 28 голів та віддав 12 результативних передач.