Мунір Насрауї вважає, що син кращий за всіх.

18-річний вінгер Барселони Ламін Ямал посів друге місце в голосуванні "Золотого м’яча". Про цей результат висловився його батько Мунір Насрауї.

"Ламін зараз є найкращим футболістом світу. Думаю, він кращий за всіх із великим відривом. Не збираюся називати цей результат пограбуванням, однак йому завдали моральної шкоди. Усе це дивно", — цитує слова батька Ямаля газета Marca.

Нагадуємо, що володарем "Золотого м’яча" став атакувальний півзахисник ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле. У п’ятірку найкращих, крім Дембеле та Ямаля, також увійшли Вітінья, Мохамед Салах і Рафінья.

Реакція батька Ямаля підкреслює емоційний відгук на результат, адже багато хто вважав 18-річного вундеркінда серйозним претендентом на нагороду.