Іспанія

Команда Алонсо демонструє вражаючу форму.

Мадридський Реал вражаюче стартував у сезоні під керівництвом Хабі Алонсо. У вівторок "вершкові" розгромили на виїзді Леванте (4:1), набравши 18 очок із 18 можливих у чемпіонаті.

За даними Opta, це лише шостий випадок в історії, коли Реалу вдалося перемогти в усіх шести стартових матчах Ла Ліги. Востаннє подібне трапилося в сезоні-2022/23, а раніше — у кампанії-1987/88.

Наступного туру серію Реала намагатиметься перервати Атлетіко. Домашнє для "матрацників" дербі відбудеться в суботу, 27 вересня, початок матчу запланований на 17:15 за київським часом.