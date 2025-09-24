Калеро відзначив прогрес команди під новим керівництвом.
Головний тренер Леванте Хуліан Калеро поділився думками про силу мадридського Реала.
У вівторок новачки Ла Ліги не впоралися з чинним лідером турнірної таблиці, поступившись удома з рахунком 1:4.
"Цього сезону Реал значно агресивніше пресингує та контратакує, ніж минулого. Їхня оборона під час атак стала набагато надійнішою — вони не дають суперникам шансів на контратаки", — сказав Калеро.
Реал виграв усі шість стартових матчів поточного розіграшу чемпіонату Іспанії.
Хабі Алонсо очолив "вершкових" у червні, змінивши Карло Анчелотті, який перейшов до збірної Бразилії.