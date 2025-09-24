Іспанія

Калеро відзначив прогрес команди під новим керівництвом.

Головний тренер Леванте Хуліан Калеро поділився думками про силу мадридського Реала.

У вівторок новачки Ла Ліги не впоралися з чинним лідером турнірної таблиці, поступившись удома з рахунком 1:4.

"Цього сезону Реал значно агресивніше пресингує та контратакує, ніж минулого. Їхня оборона під час атак стала набагато надійнішою — вони не дають суперникам шансів на контратаки", — сказав Калеро.

Реал виграв усі шість стартових матчів поточного розіграшу чемпіонату Іспанії.

Хабі Алонсо очолив "вершкових" у червні, змінивши Карло Анчелотті, який перейшов до збірної Бразилії.