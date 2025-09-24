Іспанія

Тренер Барселони похвалив травмованого півзахисника.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився думками про півзахисника команди Гаві, який проходить відновлення після травми.

"Гаві — гравець із великим серцем, сповнений яскравих емоцій. Гравець, який живе заради цієї команди, і я радий бачити його у своєму складі.

Ми чекатимемо його повернення. Відсутність Гаві — нелегке випробування для Барселони, враховуючи його високий рівень", — заявив Флік журналістам.

Гаві є вихованцем Барселони. У поточному сезоні він провів два матчі в чемпіонаті Іспанії та відзначився однією результативною передачею. Його повернення на поле очікується приблизно за п’ять-шість місяців.