Іспанія

Барселона тимчасово втратила свого талановитого виконавця.

Центральний півзахисник Барселони Гаві переніс артроскопію задля протидії травмі медіального меніска, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що тепер 21-річний іспанець пропустить близько 4-5 місяців. На рахунку гравця один асист у двох матчах (66 хвилин) сезону-2025/26.

Протягом минулої кампанії Гаві відзначився трьома результативними ударами й трьома гольовими передачами в 42-х поєдинках. Із середини листопада 2023 року талант пропустив понад 300 днів розрив "хрестів".

Нагадаємо, раніше "блаугранас" оголосили про повернення на Олімпійський стадіон ім. Л. Кумпаньша.