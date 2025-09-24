Підопічні Едера Сарабії претендують на єврокубки на старті сезону.
24 вересня 2025, 20:50
Ла Ліга оприлюднила список тренерів, які претендують на звання найкращого тренера чемпіонату у вересні 2025 року.
До трійки номінантів увійшли головний тренер Ельче Едер Сарабія, Хабі Алонсо з мадридського Реала та керманич Барселони Ганс-Дітер Флік.
Підопічні Сарабії на старті сезону демонструють впевнену гру та вже претендують на єврокубкові позиції, тоді як боротьба "вершкових" та "блаугранас" точиться навколо першого місця.
