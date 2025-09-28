Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу сьомого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 28 вересня, розпочавшись о 19:30.

Цей поєдинок дає каталонцям шанс очолити таблицю Ла Ліги після сенсаційної поразки Реал Мадрида.

Барселона — Реал Сосьєдад

Неділя, 28 вересня, 19:30, стадіон Олімпік Люїс Компаньш, Барселона (Монжуїк).

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона має шанс вийти на перше місце в Ла Лізі, приймаючи Реал Сосьєдад на стадіоні Олімпік Люїс Компаньш у неділю ввечері. Команда Гансі Фліка набрала 16 очок у шести матчах і відстає лише на два очки від лідера Реал Мадрида, який зазнав першої поразки в сезоні, програвши Атлетіко Мадрид 2:5 у мадридському дербі. Реал Сосьєдад із п’ятьма очками після шести турів перебуває на 16-й позиції.

Барселона пережила непростий матч проти Реал Овьєдо в четвер, поступаючись новачку в першому таймі, але зуміла забити тричі без відповіді, здобувши перемогу 3:1. Каталонці мають п’ять перемог і одну нічию в шести матчах Ла Ліги цього сезону, що забезпечує їм друге місце. У всіх турнірах Барселона виграла шість із семи матчів, зокрема перемогла Ньюкасл Юнайтед у стартовому поєдинку Ліги чемпіонів 18 вересня. Наступним суперником у цьому турнірі стане чинний володар трофея ПСЖ 1 жовтня.

Після поразки Реал Мадрида від Атлетіко Барселона отримала шанс очолити таблицю в разі перемоги над Реал Сосьєдадом, що робить цей матч критично важливим. Минулого сезону каталонці розгромили Реал Сосьєдад 4:0 у відповідному поєдинку, але два з останніх п’яти матчів виграли баски, зокрема виїзну перемогу 2:1 у травні 2023 року.

Реал Сосьєдад переживає невдалий старт сезону: п’ять очок із шести матчів і 16-те місце в таблиці. “Ла Реаль” розпочала кампанію з двох нічиїх проти Валенсії та Еспаньйола, після чого зазнала трьох поспіль поразок від Реал Овьєдо, Реал Мадрида та Реал Бетіса. Проте команда Серхіо Франсіско здобула важливу перемогу 1:0 над Мальоркою в середу завдяки голу Мікеля Оярсабаля на початку другого тайму.

Реал Сосьєдад фінішував 11-м у Ла Лізі минулого сезону, що стало їхнім найгіршим результатом із 2018 року, і поки що команда не виглядає претендентом на повернення до єврокубків. “Ла Реаль” виграла лише 38 із 196 матчів проти Барселони в усіх турнірах, зазнавши 116 поразок, а з квітня 2016 року здобула лише дві перемоги над каталонцями.

Орієнтовні склади

Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, Араухо, Мартін — де Йонг, Касадо — Ф. Торрес, Ольмо, Рашфорд — Левандовські.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — Кубо, Мендес, Горрочатегі, Солер, Барренечеа — Оярсабаль.

Поточна форма

Очні зустрічі