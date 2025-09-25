Іспанія

Каталонці розраховують провести перший матч на оновленій арені проти Жирони.

Керівництво Барселони має намір повернути команду на стадіон Камп Ноу вже 18 жовтня, коли в чемпіонаті Іспанії відбудеться поєдинок із Жироною.

У клубі впевнені, що до цієї дати вдасться виконати всі вимоги міської ради Барселони, необхідні для організації матчів на арені.

При цьому зустріч 7-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдад, запланована на 28 вересня, пройде на стадіоні Монжуїк, де команда тимчасово проводить свої домашні ігри.

Нагадаємо, Мбаппе та Педрі — серед номінантів на гравця Ла Ліги у вересні.