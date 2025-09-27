Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 вересня 2025 року.

Каталонська Жирона у матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги вдома зіграла внічию в дербі проти Еспаньйола (0:0).

Цікаве протистояння двох каталонських команд, у якому господарям Монтіліві спочатку багато що вдавалось у атаці в першому таймі, але коли гості змогли правильно ввійти до гри, то почались пожежі біля воріт Гассаніги.

Однак майстерності обох воротарів вистачило для того, щоб цього вечора голів ми не побачили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Еспаньйол у рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Жирона — Еспаньйол 0:0

Жирона: Гассаніга — Франсес (Мартін, 78), Рейс, Блінд — Рінкон Лумбрерас (Аспрілья, 69), Вітсель (Ельмер Соліс Ромеро, 87), Мартін, Унахі, Морено — Ванат (Стуані, 78), Порту (Хіль, 69)

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Рідель, Ромеро — Долан (Еспосіто, 65), Лосано (Терратс, 85), Гонсалес (Пікель, 65), Мілья (Гарсія, 86) — Пуадо (Каррерас, 75), Фернандес

Попередження: Ель-Хілалі