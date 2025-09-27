Іспанія

"Матрацники" готуються до надважливого матчу.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився своїми думками щодо дербі з Реалом в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"Минулі дербі? Я не зациклююсь на минулому, я живу сьогоденням. Реал Мадрид додав у колективній грі, добре атакує позиційно, а тренер багато працював над обороною, щоб змушувати їх пресингувати вище, і саме тому вони виграли кожен матч.

Я не та людина, щоб казати, що тренери вирішують результат дербі. Не думаю, що тренери вирішують. Найцінніше — це гравці, і саме вони вирішують результат дербі.

На початку гри різниці в очках немає. У міру розвитку гри якість команд визначає результат, тому вони мають більше очок. У середині зустрічі буде напружена гра із вирішальними переходами. Я так уявляю цей матч.

У нас вісім нових гравців у порівнянні з сімома в минулому сезоні. Ми знаходимося в процесі та прагнемо стати найкращою командою. Ми зробили багато хорошого і досягли прогресу на цьому першому етапі шляху. Сподіваюся, ми розвиватимемося, гра за грою, стаючи все кращою і кращою командою.

Наразі ми не оцінюємо ситуацію, ми просто концентруємося на підготовці до гри та завершення цієї серії з чотирьох ігор за дев'ять днів. Ми підтримуємо гравців, які роблять величезну роботу, маючи всього три дні відпочинку. Четверта гра у вівторок. Результат залежатиме від настрою та готовності до самопожертви", — заявив Сімеоне.

Матч між Атлетіко та Реал Мадрид відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.